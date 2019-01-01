تهنئة فجّة: الشرطة الألمانية تفتش حفل زفاف لأفراد عصابة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اتخذت الشرطة الألمانية وسائل جديدة لملاحقة أعضاء عصابات أصولها تعود إلى الشرق الأوسط، وقررت تفتيش حفلات الزفاف التي تقيمها العائلات للقبض على مشتبه بهم أو على أشياء محظورة. كما حدث في حفل وصل عدد ضيوفه إلى 600 فرد.

شنت الشرطة الألمانية ليلة الأحد/ الاثنين (31 كانون الأول/ ديسمبر 2018) عملية واسعة النطاق في حفل زفاف في مدينة لانغينفيلد بولاية شمال الراين ويستفاليا. وفحصت الشرطة وثائق نحو 600 شخص من المدعوين للحفل ونحو 200 سيارة للمدعوين.

وتواجد مئات من الشرطة في موقع الحفل، كما نقل موقع صحيفة "بيلد" وموقع "دير فيستن" الألمانيين. وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم عبر العملية البحث عن أشخاص يشتبه بهم والبحث عن أسلحة وأشياء محظورة. وتم القبض على رجلين أحدهما غادر مخفر الشرطة في نفس الليلة بعد دفعه غرامة مالية، فيما بقي الثاني في الحبس الاحتياطي.

بالإضافة إلى ذلك صادرت الشرطة عصا وسكاكين وخراطيش صالحة. فيما عثرت الشرطة على مبلغ نقدي يبلغ أكثر من 11 ألف يورو عند أحد المدعويين، وقامت بحفظه بسبب شبهة غسيل الأموال، حسب ما ذكرت صحفية "بيلد".

كما منعت الشرطة سائق سيارة من طراز بورش من قيادتها في الشارع بسبب تظليل نوافذها بشكل غير قانوني. فيما ذكر موقع "دير فيستن" أنه تم توجيه دعوى ضد أحد المشاركين في الحفل لمخالفته إشارة المرور الحمراء.

وأشار موقع "دير فيستن" إلى أن الشرطة الألمانية كانت قد بدأت منذ أشهر بحملة واسعة في ألمانيا لملاحقة أفراد العائلات المحلّمية - الكردية بسبب انتماء أفراد منها لعصابات منظمة في ألمانيا. وصادرت السلطات الأمنية الألمانية 77 عقارا تبلغ قيمتها المالية حوالي 10 ملايين يورو وتعود ملكيتها إلى عائلة محلمية - كردية كبيرة في الصيف الماضي.

إقرأ أيضا:

"بخيل" يوصي بـ11 مليون دولار لمساعدة الأطفال بعد مماته