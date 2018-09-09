متسول عربي يجوب الشوارع خاوي الوفاض ورصيده نصف مليون دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لا شك بأن ظاهرة التسول، ظاهرة سلبية تؤشر على وجود عدد من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية في مجتمعاتنا، والتي سببت وجود مثل هذه الظاهرة، لكن حينما يجتمع الجشع بالتسول فتلك معضلة اجتماعية!

في هذا الصدد، ذكرت بعض المواقع العربية خبرا مفاده أن زعيم "عصابة تسول" منظمة في اليمن، عثر في رصيده البنكي على مبلغ ضخم يقدّر بحوالي النصف مليون دولار. في التفاصيل، كشف مصدر بنكي أن المتسول من مدينة صنعاء ويمتلك في أحد بنوك اليمن رصيد يبلغ نحو 113 مليون ريال (452 ألف دولار أميركي) جناها من التسول طيلة سنين عدة..

وقد كان يودع بشكل دوري مبالغ مالية كبيرة في حسابه دون أن يتم معرفة طبيعة عمله، ليعود المعنييون ويكتشفون مصدر هذه الأموال. وأضافت التقارير الصحفية أن هذا الرجل يتزعم عصابة تسوّل كبيرة من عشرات الأطفال والنساء يتسلم منهم يومياً المبالغ المحصّلة من التسول مقابل أجر يومي يدفعه لهم..

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