فنادق أمريكية تكافح التحرش الجنسي والجريمة بـ "زر الذعر"

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



مع تصاعد شكاوى التحرش في الأماكن العامة بالولايات المتحدة الأمريكية، أشيرت الأصابع إلى الفنادق باعتبارها من أكثر الأمكنة التي يتعرض فيها العاملون للتحرش اللفظي والجسدي أحيانا، لهذا قررت سلاسل فنادق كبيرة في الولايات المتحدة بينها "ماريوت إنترناشونال" و"هيلتون" تزويد عامليها بجهاز صغير يحتوي على "زر الذعر" لمكافحة التحرش الجنسي وحتى الجريمة..

هذا القرار، قوبل بمقاومة قطاع الفنادق لأعوام، في الوقت الذي تتعرض فيه العاملات في الفنادق للتحرش الجنسي نظرا لوجودهن بمفردهن في الغرف مع النزلاء، ومن ثم كثفت النقابات العمالية وغيرها من الجماعات المدافعة عن الحقوق الضغط على الفنادق لتوفير وسيلة لحمايتهن، وبدأت النقابات والجماعات الحقوقية الضغط العام الماضي لتوفير"زر الذعر" في أعقاب انطلاق حركة (#مي_تو) على وسائل التواصل الاجتماعي وحادث إطلاق النار في "لاس فيغاس" في الأول من أكتوبر/ تشرين الثاني، عندما فتح مسلح النار من نافذة غرفة أحد الفنادق..

وقالت "كاثرين لوجار"، الرئيسة التنفيذية للجمعية الأمريكية للفنادق، للصحفيين في فاعلية للقطاع في واشنطن: "حماية موظفينا وملايين النزلاء الذين يقيمون في فنادقنا يوميا أمر شديد الأهمية للقطاع"، كما أضافت أن هذه الأجهزة ستبلغ تكلفتها مئات الآلاف من الدولارات على الأرجح، وهو ما سيؤثر على عشرات الآلاف من العاملين، ومن المتوقع أن يتم تعميم التجربة..



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