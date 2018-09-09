"جاك ما" ثالث أغنى شخص في الصين سيتقاعد ويتفرغ للتعليم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

استحوذ اسم "جاك ما" على وسائل الإعلام العالمية من جديد، لكن الخبر هذه المرة لم يكن له علاقة بالاقتصاد أو التكنولوجيا، لأنه فجأة قرر التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لإمبراطورية التجارة الإلكترونية (علي بابا) وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، وقالت الصحيفة إن "جاك ما" سيبقى عضوا في مجلس إدارة الشركة لكنه سيركز على الأعمال الخيرية في مجال التعليم..

من هو "جاك ما" أولا؟

ولد "جاك ما" في هانغتشو بالصين عام 1964 قبل سنوات قليلة من الثورة الثقافية في البلاد، وكان والداه موسيقيين محليين يعزفان موسيقى بينغتان التقليدية التي تم حظرها وغيرها من الفنون التراثية حينئذ مما أدى إلى معاناة الأسرة.

يقول أحد أصدقاء الأسرة حينئذ إن الصغير ما كان شغوفا بلعبة الكريكيت ولكنه لم يكن متميزا دراسيا، فقد فشل في اختبارات التأهل للجامعة مرتين، ومع ذلك واصل تعلم اللغة الإنجليزية وفي النهاية التحق بكلية لتدريب المعلمين في "هانغتشو".

يقول أحد أصدقاء الأسرة حينئذ إن الصغير ما كان شغوفا بلعبة الكريكيت ولكنه لم يكن متميزا دراسيا، فقد فشل في اختبارات التأهل للجامعة مرتين، ومع ذلك واصل تعلم اللغة الإنجليزية وفي النهاية التحق بكلية لتدريب المعلمين في "هانغتشو".

خلال دراسته التقى زوجته "تشانغ يينغ" والتي كانت تعمل في علي بابا حتى رزقت بطفلين وتقول عن زوجها:" هو ليس رجلا وسيما، ولكنني وقعت في حبه إذ بوسعه القيام بأمور عديدة لا يستطيع الكثير من الرجال الذين يتسمون بالوسامة القيام بها"..

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