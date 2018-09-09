تمساح ضخم يفترس مدرس وأسرته

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

تعرض مدرس وأسرته أثناء تنزههم لهجوم مفاجئ من تمساح ضخم يبلغ طوله 3 أمتار، وذلك حين داس أحدهم، دون أن ينتبه، على ذيل التمساح، الذي أبدى رد فعل سريعة جدا وأمسك بالمدرس من ساقه وأخذ يقذف به من جهة إلى أخرى ومن ثم سحبه إلى الماء.

وتجمدت زوجة المدرس بيتر كنوتينبلت وحفيدته من الرعب على شاطئ نهر الفانتيس بجنوب إفريقيا، لفترة قصيرة ومن ثم أخذتا بالصراخ طلبا للنجدة.

وخلال ذلك لم يستسلم بيتر البالغ من العمر 71 عاما، وفي الماء أمسك برأس التمساح وأخذ يضغط على عينيه بقوة وهو ما أجبر التمساح على لفظ غنيمته وفر هاربا في الماء.

وقال المتقاعد لاحقا:" سمعت صوت تكسر عظامي واعتقدت أني لن أتمكن من الإفلات منه".

وبفضل صراخ الزوجة والحفيدة هرع الحراس وأخرجوا المتقاعد من الماء وقدموا له المساعدة الطبية قبل وصول سيارة الإسعاف.

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