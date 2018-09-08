قضمت أصبعها لمدة طويلة.. فأصيبت بنوع نادر من السرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نلاحظ أحيانا عادة قضم الأظافر عند بعض الأطفال والمراهقين نتيجة وجود توتر كامن لديهم، وقد يستعصي على الآباء التغلب على هذه العادة السيئة التي قد تصبح بشكل مفاجئ مرضية، وقد تكلف الأطفال ما لا يحمد عقباه..

في هذا الصدد، اضطرت طالبة تعيش في أستراليا الى الخضوع لعملية جراحية لبتر إصبع الإبهام لديها بسبب إصابتها بنوع نادر من سرطان الجلد، وذلك بعدما كانت تقضم أظافرها بشكل قاس، وقد بدأت الفتاة "كورتني ويتورن"، البالغة من العمر الآن 20 عاماً، بعادة قضم أظافرها بعد تعرضها للمضايقات في المدرسة، مما أدى الى قضم إبهامها الى حدّ كبير في عام 2014.





وعلى الرغم من أن هذه الفتاة شعرت بالرعب بعدما لاحظت أن لون أصبعها بدأ يتغير إلى اللون الأسود بسبب قوة الضغط عليه، قامت "كورتني" بإخفاء هذا الأمر عن أهلها وأصدقائها لمدة 4 سنوات، ولسوء الحظ، فقد تسببت "كورتني"، وهي في الأصل من انكلترا، بكارثة كبيرة في ظفرها لم تدرك عاقبتها قبل، حيث تطور الأمر ليصبح نوعا نادرا من السرطان يعرف بإسم "ميلانوما"..

وعلى الرغم من جهود الأطباء الكبيرة لمحاولة إنقاذ إبهام كورتني، خضعت الأخيرة خلال الأسبوع الماضي لعملية جراحية لبتر إصبعها بالكامل..

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