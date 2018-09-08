فنادق أمريكا تحارب التحرش الجنسي بـ"زر الذعر".. فما هو؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

"زر الذعر".. جهاز جديد قررت سلاسل فنادق كبيرة في الولايات المتحدة بينها ماريوت انترناشونال وهيلتون تزويد عامليها به لمكافحة التحرش الجنسي والجريمة بعدما قاوم قطاع الفنادق هذه الفكرة لأعوام. وفقا لرويترز.

كثيرا ما تتعرض العاملات في الفنادق لتحرش جنسي نظرا لوجودهن بمفردهن في الغرف مع النزلاء ومن ثم كثفت النقابات العمالية وغيرها من الجماعات المدافعة عن الحقوق الضغط على الفنادق لتوفير وسيلة لحمايتهن.

وبدأت النقابات والجماعات الحقوقين الضغط العام الماضي لتوفير ”زر الذعر“ في أعقاب انطلاق حركة (#مي_تو) على وسائل التواصل الاجتماعي وحادث إطلاق النار في لاس فيجاس في الأول من أكتوبر تشرين الأول عندما فتح مسلح النار من نافذة غرفة أحد الفنادق.

وقالت كاثرين لوجار الرئيسة والرئيسة التنفيذية للجمعية الأمريكية للفنادق للصحفيين في فاعلية للقطاع في واشنطن ”حماية موظفينا وملايين النزلاء الذين يقيمون في فنادقنا يوميا أمر شديد الأهمية للقطاع“.

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وأضافت أن هذه الأجهزة ستبلغ تكلفتها مئات الآلاف من الدولارات على الأرجح وستؤثر على عشرات الآلاف من العاملين ومن المتوقع توزيعها في الأعوام القليلة المقبلة. وتعهد الرؤساء التنفيذيون في فنادق ماريوت وهيلتون بتوزيع الأجهزة على الموظفين في جميع الفنادق التابعة لهم في الولايات المتحدة بحلول عام 2020.

كانت مجموعة من العاملات في فنادق ماريوت طالبن خلال الاجتماع السنوي للشركة في العام الحالي بتوفير حماية أفضل لهن من التحرش الجنسي بما في ذلك توفير زر الذعر.

ويحمل العاملون في الفنادق المسجلون في نقابات أجهزة مماثلة منذ عام 2012 بعدما اتهمت عاملة في أحد الفنادق رئيس صندوق النقد الدولي السابق دومينيك ستروس كان بالتحرش بها جنسيا في أحد فنادق نيويورك في عام 2011.

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