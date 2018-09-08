عشاق القهوة يصطفون أمام أول فرع لستاربكس في إيطاليا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اصطف نحو مئتي شخص يوم الجمعة 07 سبتمبر/أيلول خارج أول فرع من سلسلة مقاهي ستاربكس العالمية الشهيرة في إيطاليا في اختبار صعب لنوعية المنتجات التي تقدمها المجموعة في وسط مدينة ميلانو. وفقا لرويترز.

وهناك أكثر من 57 ألف مقهى في إيطاليا المولعة بالقهوة لكن ستاربكس تتحدى بفرعها الجديد المزين بديكور فخم ما اعتاد عليه أهل المدينة وحددت ثمنا يبلغ ضعف ما يدفعونه في العادة مقابل احتسائهم للإسبرسو. لكن بدا أن ذلك لم يثبط عزم الواقفين في الصف في ميدان كوردوزيو رغم أن تلك الأسعار تسببت في شكاوى من رابطة المستهلكين الإيطالية.

إقرأ: لكبار السن فقط.. موظفون فوق الخمسين في ستاربكس المكسيك

وأثار الافتتاح فضول الإيطاليين والسائحين على حد سواء. وقالت سونيا فيستي وهي من سكان ميلانو ”أتمنى أن يكون مذاق القهوة هنا أفضل منه في أمريكا“.

وتضم قائمة المقهى الجديد الآيس كريم (البوظة) والعصائر والمعجنات بالإضافة للقهوة. ويحقق هذا المقهى حلما راود مؤسس ستاربكس هاوارد شولتز الذي حولها لأكبر سلسلة مقاه في العالم. وقال جون كلوفر رئيس قطاع التجزئة في ستاربكس إن المجموعة تأمل في افتتاح أربعة فروع جديدة في المدينة قبل نهاية العام.

إقرأ أيضا: لماذا يتعمد موظفو «ستاربكس» كتابة اسمك خاطئاً؟