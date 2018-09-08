بعدما كسرت مجذافه.. زوجة جونسون تلقيه في مياه المجهول

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يخوض وزير خارجية القصر الملكي السابق في بريطانيا، صراعين على المستوى الخاص والعام، فبعد تصريحاته ضد حكومة بلاده بشأن خطة الخروج من الإتحاد الأوروبي، وجه فوهة بندقيته نحو منزله ليطلق النار على مشروع الزواج الذي طال أمد سلامته ولكن ليس بعد الآن كما يبدو.

فبعد ريع قرن من الزواج، أعلن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون أنه وزوجته مارينا ويلر بصدد الطلاق. بوريس جونسون ومارينا ويلر قالا في بيان مشترك الجمعة 07 سبتمبر/أيلول إنهما منفصلان "منذ عدة أشهر" بعد 25 عاما من الزواج وقررا الطلاق الآن.

إقرأ: بوتين يدافع عن زيارته إلى النمسا لحضور زواج وزيرة خارجيتها

وقال الزوجان إن إجراءات الطلاق تجري حاليا. أوضح البيان "كصديقين سنستمر في دعم أطفالنا الأربعة في السنوات المقبلة. لن نعلق أكثر من ذلك."

انفصال الزوجين ظهر في الصفحات الأولى من الصحف البريطانية التي قالت إن جونسون طرد من منزله على يد زوجته الغاضبة. استقال جونسون من منصبه كوزير للخارجية في يوليو/ تموز بسبب خلافه مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول خططها بشأن مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي (بريكست)

إقرأ أيضا: أكبر زوجين معمرين في العالم عمرهما 208 أعوام