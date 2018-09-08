بالفيديو: فتاة غواصة تروض سمكة قرش بالتنويم "المغناطيسي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

التنويم الإيحائي أو التنويم المغناطيسي هو حالة ذهنية، يستقبل فيها اللاوعي الايحاءات ويستجيب لها بحالة أوسع وفي هذه الحالة يكون العقل الباطن مستجيبا بشكل كبير للإقتراحات والإيحاءات. التنويم الإيحائي هو حالة طبيعية جدا، ويمكن القول بأن كل شخص سبق ومر بتجربة كهذه حتى ولو بحالات جزئية. وقامت غطاسة تدعى ليف كوب بترويض سمكة قرش نمرٍ قاتلة بالقرب من شاطئ "تايغر" في جزر الباهاماس.

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وبحسب ما أفاد موقع صحيفة "ذا صن" البريطاني، فقد تمّ تصوير لقطات تظهر أنثى سمكة قرش معروفة باسم "إيما" تدور مثل الكلب على ظهرها بينما تسبح أسماك القرش الأخرى بالقرب منها عندما بدأت ليف بتنويمها مغناطيسياً. وتدير ليف جمعية "Shark Diver Travel" التي تهدف إلى إعادة تثقيف الناس حول المخلوقات التي أسيء فهمها.

وقالت إيف إنّها تريد أن تظهر للعالم كيف يمكن لهذه المخلوقات التفاعل معنا. والتقط المصور وخبير الغواص كريستيان توريس اللقطات، وقال إنّ الغوص مع هذه المخلوقات يجعله يعيش تجربة جديدة كل يوم.

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