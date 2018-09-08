أوكرانيا تحتفل بإنتاج أكبر بطيخة في العالم (صورة)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

على صغر حجمه أو توسطه يتثاقل بعضنا من حمل بطيخة يشتريها ليأخذها معه الى بيته، فكيف لو أمكن لأحدنا أن يشتري أكبر بطيخة في العالم؟! تفقد باهت وزارة خارجية أوكرانيا بإنجازات البلاد في مجال الزراعة، ونشرت صورة لأكبر بطيخة في العالم على أنها من إنتاج مزرعة في منطقة خيرسون.

وكتبت وزارة الخارجية الأوكرانية تعليقا لها على صفحتها في "فيسبوك" بعد نشر صورة للبطيخة: "أكبر بطيخة في العالم، مثل هذا البطيخ ينمو على أرض منطقة خيرسون المعطاءة". وتزن أكبر بطيخة في العالم، بحسب الوزارة الأوكرانية 119 كيلوغراما.

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لكن مجموعة من مواطني أوكرانيا الذين شاهدوا هذه الصورة لأكبر بطيخة شكّوا في صحتها، ثم تأكدوا من أن الصورة كانت قد نشرت منذ عدة سنوات. وقال الصحافي الأوكراني فلاديسلاف أنتونوف: "تبين أن الصورة ليست من منطقة خيرسون أبدا، إنها من الولايات المتحدة الأمريكية ونشرت في 30 كانون الاول 2013".

وأشار الصحافي إلى أن صورة البطيخة والمزارع الأميركي رافقتها عند نشرها هذه العبارة: "Giant Watermelon Growers". وبعد أن نشر أنتونوف حقيقة الصورة والبطيخة الأمريكية الأكبر في العالم، قامت وزارة الخارجية الأوكرانية بحذف الصورة والتعليق لأكبر بطيخة في العالم من أرض أوكرانيا.

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