"عيون الليل" كلبة تدرب فريق كرة قدم في براغاوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الميل والشغف ليس حكرا على البشر فكثيرا ما نسمع عن حيوانات وكأنها تتعلق ببعض العادات أو الرياضات التي تشبه الى حد بعيد ما يتعلق به الإنسان.

فقد تعلقت كلبة بفريق "2 مايو" لكرة القدم في مدينة بيدرو خوان كاباليرو في باراغواي، وأصبحت لا تفارق تدريبات وألعاب الفريق أبدا بعد معاملة مدرب الفريق لها بطريقة مميزة. واعترف مدرب فريق كرة القدم، كارلوس هارا ساغير، أنه أعطى الكلبة فطائر لتأكلها، ومنذ ذلك الحين أصبحت الكلبة ترافق فريق كرة القدم في حله وترحاله.

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وقال ساغير إن "الكلبة هي الملاك الحارس للنادي، فهي تبقى في المساء تحرس المرمى ليلا. وفي النهار، ترحب بنا وتسير معي في ممرات غرف تبديل الملابس وفي الملعب مع اللاعبين. إنها ودودة للغاية وجميع من في الملعب يعرفها من عمال ومشجعين، وهي تشاطرنا جميع مشاعرنا في الفوز والخسارة".

وأطلق الفريق على الكلبة البالغة من العمر 10 سنوات، والتي أصبحت بالنسبة لهم تعويذة الحظ، لقب تيسابارا "عيون الليل" لسواد عينيها. وترافق "عيون الليل" فريق كرة القدم أثناء جميع التدريبات وتمتثل لأوامر المدرب. كما أنها تلازم مقاعد اللاعبين البدلاء أثناء المباريات الرسمية ولا يمكن إخراجها أبدا من الملعب.

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