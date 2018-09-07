رحيل نجم هوليوود "بيرت رينولدز" عن 82 عاما

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قال متحدث باسم مدير أعمال نجم هوليوود بيرت رينولدز في لوس أنجلوس إنه توفي عن عمر 82 عاما. وكان النجم الراحل واحدا من أكثر نجوم هوليوود شعبية، ساهمت في ذلك ساهمت وسامته وجاذبيته. ويعد ضمن أبرز نجوم السبعينات والثمانينات ولعب بطولة أفلام منها النجاة "دليفرانس" وأطول ياردة "ذا لونغست يارد".

وكتب مدير أعماله إريك كريتزر في رسالة تقول إنه توفي أمس الخميس في مركز "جوبيتر" الطبي في فلوريدا. وفي أوج مجده كان رينولدز من أكثر الفنانين تحقيقا للإيرادات في صناعة السينما، لكن شعبيته تراجعت في منتصف مع بداية التسعينات من القرن الماضي.

إقرأ: وفاة مذيعة بريطانية بعد أيام من وداعها لجمهورها

لكن النجم الراحل استعاد تألقه عام 1997 حين رُشح لجائزة أوسكار في فئة أفضل ممثل مساعد عن فيلم ليال صاخبة "بوغي نايتس"، كما حصل على جائزة إيمي عن دوره في المسلسل التلفزيوني ظلال المساء "إيفنينغ شيد" الذي استمر عرضه من عام 1990 إلى عام 1994.

وطغت حياة رينولدز الشخصية على أفلامه في فترات متقطعة، منها زواجه الذي انتهى بالطلاق من الممثلتين لوني آندرسون وجودي كارن والعلاقات العاطفية التي جمعته بنجمات مثل سالي فيلد ودينا شور وأخريات. كما جذب اهتماما بسبب مشاكله المالية ومعاناته مع تعاطي مسكنات الألم.

ومع تقدمه في العمر عاني رينولدز من مشكلات صحية وخضع لجراحة في القلب عام 2010 ونقل إلى وحدة العناية المركزة بأحد المستشفيات في 2013 إثر إصابته بالإنفلونزا.

إقرأ أيضا: كيم كارداشيان تحارب لإصلاح السجون الأمريكية