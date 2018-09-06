مدينة تاريخية تحظر الأكل في الشوارع

أخبار الآن | فلورنسا - ايطاليا - (وكالات)

أصدرت مدينة فلورنسا الإيطالية التاريخية قراراً يمنع السياح وجميع السكان والزوار من تناول الطعام في الشوارع، حيث يمكن أن يُغرم مخالف القرار بمبلغ قد يتجاوز الـ 450 جنيهاً إسترلينياً.

السلطات طلبت من أصحاب المطاعم والمقاهي المحلية والمحلات الأخرى في هذه الشوارع، وضع علامات تحذر الزائرين من عواقب مخالفة حظر تناول الطعام فيها.

القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين ..هدفه الأساسي الحد من ازدحام الشوارع، خاصة تلك القريبة من المطاعم.

وسيتم تطبيق هذه القيود من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً، أي وقت الذروة في تناول الطعام، مما سيساعد في المحافظة على نظافة شوارع فلورنسا.

ووصف رئيس بلدية المدينة، داريو نارديلا، الإجراء بأنه «رادع وليس عقاباً».

وتابع: «إذا تصرف السائحون في فلورنسا مثلما يفعلون في منازلهم، ستكون المدينة بخير. فكلنا نريد فلورنسا منظمة ونظيفة دائماً».

وتعتبر فلورنسا من أكثر المدن المحببة لدى السياح الأوروبيين الذين يتدفقون إليها لاستكشاف معالمهما وتذوق مطاعمها الشعبية الشهيرة.

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