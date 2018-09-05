نظام القيادة الذاتية يتدخل بسرعة.. وينقذ سائقا من حادث قاتل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تداول مستخدمو يوتيوب شريط فيديو يظهر نجاة سائق سيارة تسلا من موت وشيك، بفضل نظام القيادة الذاتية الموجود في سيارته، في الوقت الذي حذر فيه الكثير من الخبراء من خطورةِ قيادةِ السيارات ذاتية القيادة، لأنها ليست آمنة ولا يمكنُ التنبؤ بسلوكها، لا سيما عند القيادة في المناطقِ المفتوحة مثل الغابات، وفق موقع "فيستي"..



ويظهر في الفيديو كيف كان الشاب يقود سيارته على أحد الطرق السريعة، حين تفاجأ بسيارته تنحرف عن مسارها بمقدار نصف متر تقريبا لتنقذه من الاصطدام بمركبة مسرعة جدا، حاولت تجاوزه بطريقة متهورة.



من جانبهم، أكد العديد من خبراء النقل الذين شاهدوا الفيديو، أن نظام التحكم الآلي بالقيادة الموجود في سيارات تسلا الكهربائية، تفاعل بسرعة كبيرة (0.4 من الثانية) مع الموقف وأنقذ السيارتين من حادث خطير..



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