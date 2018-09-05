مذيعة تودع جمهورها بعبارات حزينة.. لأن أيامها أصبحت معدودة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

لم يمهل المرض المذيعة البريطانية "راشيل بلاند" التي تعمل في راديو الـ "بي بي سي" طويلا، إذ وصف الطبيب المعالج حالتها بالخطيرة، وبلغها أنه لم يتبقى من حياتها سوى أيام معدودة..

وبعد تيقنها من الخبر الصادم والمفجع، ودعت المذيعة الشابة جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مؤثرة جدا وحزينة، ذلك بعدما أخبرها الأطباء أنها ستعيش لأيام فقط بسبب إصابتها بالسرطان..

وقد قالت "راشيل بلاند" البالغة من العمر 40 عاما في تغريدة لها على تويتر التالي "أخشى يا أصدقائي أن الوقت قد حان، لقد قيل لي بأنني سأعيش أيام معدودة فقط… أشكركم جميعا على مساندتكم وتعاطفكم معي خلال هذه الفترة".







وقالت "وداعا يا أصدقائي… قد لا أستطيع أن أصل إلى جميع رسائلكم، لكنني سأبذل ما بوسعي لقراءتها… مرة ثانية وداعاً". الجدير ذكره، أن "راشيل" أصيبت بسرطان الثدي عام 2016 وأجريت لها العلاجات اللازمة حينها ولكن المرض تفشى في جسمها للأسف..



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