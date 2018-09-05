لكبار السن فقط.. موظفون فوق الخمسين في ستاربكس المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

افتتحت سلسلة مقاهي ستاربكس فرعا في مكسيكو سيتي، هو الأول من نوعه حيث تعين فيه موظفين فوق سن الـ 55 عاما.

فإذا كان عمرك أقل من 55 عاماً، فربما لن تكون لديك فرصة للحصول على وظيفة في أحدث فروع سلسلة مقاهي ستاربكس في مكسيكو سيتي، الذي لا يعمل فيها سوى كبار السن.

وفي هذا الاطار قال سيرخيو أريوخا أحد الموظفين الجدد "أرى هذا الجيل الجديد وحماسه للعمل من أجل هذه الشركة، يتحدثون إلينا بالكثير من الاحترام، والاهتمام والود.

يتواجد الفرع في حي "كولونيا ديل فال" في العاصمة المكسيكية وقد ضم إليه 7 موظفين تتراوح أعمارهم بين 55 و68 عاماً.

ستاربكس تعاونت مع المعهد الوطني للمسنين "Inapam" لتوفير فرص عمل لكبار السن ودمجهم مع العمالة ليكونوا قادرين على تحمل تكاليف معيشتهم.

عدد ساعات العمل لا يتجاوز الـ 6 ساعات ونصف الساعة كحد أقصى، كما توفر الشركة تأميناً صحياً، وتضمن لهم الحصول على عطلة ليومين أسبوعياً.

وقال سبستيان غارو المدير التنفيذي لستاربكس المكسيك: "أصبح من الصعب توظيف الأشخاص بعد سن الأربعين، أود أن أقول إن الفرصة موجودة وأنا سعيد لأننا قادرون على تقديمها ".

وبحسب وكالة "رويترز" يوجد في المكسيك 12 مليون مسن يمثلون عشرة في المئة من إجمالي عدد السكان. وتعتزم ستاربكس توفير 120 وظيفة لكبار السن بحلول نهاية العام الحالي.

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مصدر الصورة: Gity - Photothek