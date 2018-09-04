وزير الخارجية الفرنسي يزور اللوفر بأبوظبي
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
وصل وزير الخارجية الفرنسي جاف إيف لودريان متحف اللوفر أبوظبي لإطلاق المرحلة الثانية من الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي مع وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نورة الكعبي.
وتاتي هذه الزيارة الأولية للمعرض المؤقت الجديد المخصص للحوار الفني والثقافي بين اليابان وفرنسا من خلال أعمال اثني عشر فنانا من القرنين التاسع عشر والعشرين في متحف اللوفر أبوظبي".
وسيزور وزير الخارجية الفرنسي مدينة مصدر، المدينة الذكية والمستدامة التي تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتطوير الطاقة الخضراء ومكافحة التغير المناخي، كما سيزور المدرسة الفرنسية لويس ماسينيون".
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