في سابقة من نوعها.. "محجبة" تصل لنهائيات ملكة جمال إنكلترا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة



تشارك مسلمة محجبة عمرها 20 عاما في نهائيات مسابقة ملكة جمال إنكلترا، في ظاهرة تعد الأولى من نوعها. وفي حال فازت، سارة افتخار، وهي طالبة حقوق في جامعة Huddersfield من West Yorkshire، يمكن أن تمثل البلاد في مسابقة ملكة جمال العالم، المقرر عقدها في الصين..

ستشارك "إفتخار"، في مسابقة لاختيار ملكة جمال إنكلترا، حيث تعتبر كأول شابة محجبة تخوض هذه التجربة. وعبرت إفتخار عن فرحها في المشاركة في هذه التجربة وسعادتها للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من المسابقة، وفق صحيفة "دايلي ميل"..





ومن خلال هذه المشاركة المميزة في مسابقة الجمال العالمية، أرادت "سارة" ان تبرهن أن ليس هناك من معيار محدد للجمال.. وتستخدم افتخار، التي بدأت نشاطها التجاري المتعلق بالألبسة في عمر 16 عاما، منصة عملها لجمع التبرعات لجمعية "ملكة جمال العالم" الخيرية "Beauty with a Purpose"..



مصدر الصورة (فيسبوك)

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