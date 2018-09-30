ليندسي لوهان تتلقى صفعة من لاجئة سورية ردا على إهانة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعرّضت الممثلة الأمريكية، ليندسي لوهان لصفعة على وجهها، من سيدة يعتقد أنها لاجئة من سوريا. وزعم موقع TMZ، على الانترنت، بأن الحادث وقع في موسكو. وقال الموقع، إنّ الممثلة التي كانت تبث على الهواء في Instagram، شاهدت رجلا وامرأة مع طفلين، وتوقعت لسبب ما، أنهم من اللاجئين السوريين ويرغبان ببيع الطفلين.

وخرجت السيدة من السيارة، اقتربت منهم وتحدثت معهم لفترة من الوقت. ثم قالت: "أنتم تدمرون الثقافة العربية". وردا على ذلك، ضربتها المرأة بكفها على وجهها. لينتهي الفيديو مع لوهان بأنها أجهشت بالبكاء وهي تقول، إنها فقط كانت تحاول إنقاذ الأولاد.

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ويبقى غامضا، لماذا قرر موقع TMZ أن الحادث وقع في موسكو، فمن الشريط يبدو واضحا وجود سيارات ذات لوحات أوروبية، بالإضافة إلى ذلك، يتبين من الشبكات الاجتماعية للممثلة، أنها كانت في الآونة الأخيرة في باريس.

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