فن من نوع مختلف.. تصاميم عصرية لمنازل القطط (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إذا كنت من محبي ومربي الحيوانات الأليفة وخصوصا القطط، فإنك لست الوحيد الذي يعاني لتأمين مؤىً خاص لقطتك المدللة في منزلك، إذ دائماً ما يواجه عشاق القطط مشكلة في وضع لوازمهم من صندوق للفضلات "ليتر بوكس" وسرير بمكان مناسب في الشقة لأن شكلها العادي يبدو غير متناغم مع أثاث البيت.

ولهذا السبب يحاولون دائماً إخفاء هذه اللوازم في غرفة داخلية أو في الشرفة أو في أحد الأركان الغير ظاهرة للعيان، ولكن ربما لن يضطروا إلى فعل هذا بعد الآن فقد تخصصت شركة أمريكية في تصنيع أثاث منزلي مدمج بلوازم القطط في شكل أنيق للغاية لتصبح لوازم القطط أساسية في ديكور المنزل مثل وجودهم في حياة محبيهم.

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وإلى جانب تصنيع الأثاث لمحبي القطط فإن الشركة تخصص 50% من ثمن بيع كل قطعة لتتبرع به لأحد ملاجئ القطط والحيوانات الضالة. وتتضمن منتجات الشركة أشكالا مبتكرة وعملية لصندوق فضلات القطط على شكل طاولة أنيقة يمكنك أن تضع عليها كتب أو ورود، بالإضافة إلى صندوق للفضلات مدمج في مقعد يمكن الجلوس عليه.

تنتج الشركة أيضاً أسرّة للقطط بأشكال مميزة يمكن وضعها في غرفة الاستقبال أو المعيشة دون أن يكون شكلها مزعجاً. وطرحت أشكالاً مبتكرة لشجرة القطة بعيداً عن المظهر التقليدي لها، بالإضافة إلى لوح خدش أنيق يعلق على الجدران كقطعة ديكور.

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مصدر الصور: موقع "boredpanda" الإلكتروني