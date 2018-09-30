أول هاتف آمن للأطفال يمكنهم حمله بالمدارس

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

تعمل شركة أسترالية على التجهيز لإطلاق أول هاتف محمول آمن على الإنترنت للأطفال، ويستهدف الأطفال المدمنين على الهواتف الذكية والانترنت.

وقالت الشركة إن هاتفها الذي يعمل بنظام الاندرويد، يَهدف إلى أن يكون في المتاجر في الوقت المناسب مع حلول نهاية العام، وأوضحت أنه يحتوي على عناصرِ تحكم تسمح للآباء بتقييد الاستخدام مع تطبيق خاص باشتراكٍ مجاني لمدة عام.

وسيكون بمقدرة الآباء التحكم في إعدادات هواتف أطفالهم من أجهزتهم الخاصة، ومن على البعد يمكن مراقبة الويب وفرض قيود زمنية على الألعاب والتطبيقات على الهاتف المقدر سعره بحوالي 199 دولارًا.

وقال تيم ليفي، العضو المنتدب في شركة "المنطقة العائلية" رغم ذلك فإن الطفل ما زال يتمتع بدرجة من الاستقلالية، فعلى سبيل المثال فإن الهاتف الآمن يعطي إمكانية مشاركة الطفل في #الاسناب_شات ولكن سوف يقيد ذلك من خلال تحكم الآباء.

وتمتلك الشركة منصة للمجتمع المدرسي، حيث تقوم المدارس المشاركة بالتحكم في كيفية استخدام الهواتف طوال اليوم.

ويقول ليفي: "إنه سوف يغير الحجة حول حظر الهواتف المحمولة في المدارس"، حيث سيتاح ذلك ولكن وفق تقييد معين.

ويشرح "معظم الأطفال يسعدهم الحديث مع زملائهم بالهواتف، ويريدون تشغيل الأشياء التي يريدونها، وقد يكون ثمة اضطرار فعلي لاستخدام الهاتف في الاتصال بالأسرة مثلًا".

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