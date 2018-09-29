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هل تحلمون بمهنة الجواسيس؟.. شهادة جامعية تخول لكم ذلك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل يخطر ببالك لتقدم لوظيفة يكون دورك الأساسي فيها التجسس على الأشخاص أو المؤسسات، هل هذا الحلم كان يراودك حينما شاهدت أحيانا أفلام التجسس الأمريكية، هل هذا الحلم ربما سيصبح حقيقة لبعض الأشخاص، بل أكثر من هذا مهنتهم الرئيسية.. 

في التفاصيل، أعلنت جامعة "باكنغهام" في المملكة المتحدة عن برنامج جديد للدراسات الجامعية في مجال الأمن والاستخبارات والتهديدات الإلكترونية، يمنح درجة علمية في "التجسس الدولي"، وقال مدير البرنامج "جوليان ريتشاردز" إن البرامج الحالية في الجامعات بشأن العلاقات الدولية لا تكفي للتعاطي مع ما طرأ في السنوات الأخيرة من تطورات التكنولوجية، وأضاف "ريتشاردز"، خبير في شؤون باكستان، أن البرامج الحالية في العلاقات الدولية تركز بشكل كبير على دوافع الحرب على الإرهاب، ولا تتعامل مع الأدوات الجديدة لهذا الإرهاب.. 

ويذكر أن من المقرر أن يبدأ تدريس وتطبيق هذا البرنامج في يناير/ كانون الثاني المقبل.. 

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