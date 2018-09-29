بالفيديو: هذا ما قاله مؤلف "الكابتن ماجد" عن محمد صلاح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد لا يتوقع كتاب الأعمال الأدبية أن يأتي يوم ويروا فيه الواقع يجسد أدق تفاصيل أعمالهم من خلال أبطال حقيقين يشبهون الأشخاص الذي مروا في مخيلاتهم قبل عقود من الزمن. فقد وصف الكاتب الياباني يوكو تاكاهاشي، مؤلف المسلسل الكرتوني الشهير "كابتن ماجد"، لاعب نادي ليفوربول الإنكليزي، المصري محمد صلاح بأنه "رائع جدا".

وأكد تاكاهاشي أنه سعيد للغاية بما حققه محمد صلاح، على الرغم من أن مصر لا تعد قوية في مجال كرة القدم مثل بعض الدول الأخرى. وجاءت تصريحات تاكاهاشي ضمن لقاء أجراه في برنامج "مصر تستطيع" على قناة "دي إم سي"، وقال خلال هذا اللقاء إنه يتمنى "التوفيق لمحمد صلاح أكثر فأكثر في مجال الرياضة".

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وتحدث الكاتب الياباني عن المسلسل الشهير "كابتن ماجد"، وكشف أنه استلهم الفكرة عندما كان يشاهد كأس العالم عام 1987 في الأرجنتين، ولم تكن حينها هذه الرياضة مشهورة في اليابان، لذلك بدأ في كتابة المسلسل سعيا منه ليحب اليابانيون كرة القدم.

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