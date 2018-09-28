هرب من السجن مرتين لسبب لا يخطر على العقل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد يكون الهدف وراء هروب المساجين واحد وهو الحصول على الحرية بأي ثمن وعدم العودة إلى السجن أبدا، لكن الهدف بالنسبة لهذا الشاب مختلف تماما..

في التفاصيل، قضت محكمة فيدرالية في ولاية أتلانتا الأمريكية على أحد السجناء، بإطالة مدة سجنه، كعقاب له على هروبه من السجن، وحوكم "جاي إل. توماس"، من مدينة دالتون، بقضاء عاما و9 أشهر إضافية داخل السجن، بسبب هروبه من أجل ممارسة الجنس مع صديقاته، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس"..



ويقول ممثلو الادعاء الاتحاديون، إن "الحكم الجديد سيتم تطبيقه توماس بعد انقضاء فترة سجنه الحالية، البالغة 11 عاما و3 أشهر، وأضافوا ان "صور المراقبة أظهرت هروب توماس من سجن الولايات المتحدة في أتلانتا، في شهري آذار/ مارس، ونيسان/ ابريل 2016"..

أشاروا إلى أن شهود العيان، وسجلات الهاتف المحمول، وغيرها من الأدلة، أكدت هروب توماس من السجن 3 مرات، من أجل ممارسة الجنس مع صديقتين مختلفتين، وكان قد حكم بالسجن على توماس في كانون الثاني 2015، بعد إدانته بحيازة الكوكايين بنية التوزيع، وتم إرساله في عام 2016 إلى معسكر للسجناء، يتمتع بالحد الأدنى من الأمن..

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