سعوديون يناقشون أسعار المهور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تصدر هاشتاغ #كم_تطلبين_مهر_اذا_جاك_عريس قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا عبر تويتر وورد عليه أكثر من ثلاثين ألف تغريدة حتى وقت كتابة التقرير.

ويأتي الهاشتاغ من المغرد سالم المزاعل "@salem9s" الذي تفاعل معه العديد من المغردين ليظهر الوسم في قائمة الأكثر انتشارا بعد ساعات قليلة من اطلاقه.

وتنوعت التغريدات بين الطريفة والجادة، وأدلى المغردون بأرائهم حول قيمة المهور مطالبين بضرورة الحد من المبالغة فيها.

كما أكد مغردون أن ارتفاع المهور عائقًا أمام الشباب، حين البدء في التفكير باتخاذ خطوات جادّة نحو تكوين أسرة، فالمغالاة في المهور تجعل الكثيرين يعزفون عن الزواج بسبب عدم قدرتهم المادية على تلبية مطالب أسرة العروس، على الرغم من أن تفهّم الأسر التي تغالي في مهورها لحالة الشباب الذي يبدأ حياته وتيسير الزواج عليهم من شأنه أن يجعل المجتمع أكثر تماسكًا.

ويرى البعض أن ارتفاع المهور سبب في ارتفاع نسبة العنوسة في المملكة.

بداية غرد المزاعل قائلا:

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



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