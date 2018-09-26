حوت في نهر التيمز... يحير البريطانين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

يتحقّق مسؤولون بريطانيون من تقارير تفيد بأن حوتاً من نوع "بيلوغا " يسبح في نهر التيمز، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشييتد برس"

ويبدو من الصور المنشورة والتي التقطت من الطائرة أن حوتاً أبيض من نوع "بيلوغا" يظهر في مياه نهر التيمز، ولكن لم يتم بعد التعرف إليه بدقة.

وقالت جماعة رعاية الحيوان "رسبكا"، إنها تعمل مع وكالات أخرى لمراقبة الوضع. وأضافت الجماعة أنها مستعدة لتقديم المساعدة للحوت إذا طلبت وكالات أخرى ذلك.

ويطالب المسؤولون الجمهور بعدم الاقتراب من الحوت، الذي ورد أنه موجود في منطقة غرافيسيند في مقاطعة كينت.

والحوت الأبيض حيوان بحري ضخم نوعا ما، إذ يصل طوله إلى 6 أمتار ويبلغ وزنه نحو طنين.

ويمرّ نهر التيمز، أحد أطول الأنهار في إنكلترا، بالعديد من المدن والبلدات الرئيسية، بما في ذلك لندن وأكسفورد وويندسور.

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