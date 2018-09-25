مطار جديد قيل إنه الأجمل في العالم وهذه صوره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عادة ما تدفعنا الحماسة لرؤية الجمال الى استعجال ركوب الطائرة والتحليق فوق السحاب والتمتع بإطلالة ساحرة التي لا تحدها حدود، ولكن ماذا لو بدأت المتعة الحقيقية من أرض المطار نفسه؟

إذ افتتح رئيس الوزراء الهندي "نارندرا مودي" المطار رقم 100 في بلاده الذي وُصف بحسب تقرير بي بي سي أنه أحد أجمل المطارات في العالم. وفي التفاصيل، فإن هذا المطار يتواجد في ولاية سيكيم شمال شرق الهند، وهو أوّل مطار في الولاية يبعد ثلاثين كيلومتراً عن العاصمة "جانجتوك".

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وقد بُني هذا المطار على أعلى منطقة جبلية أيّ على ارتفاع 1371 متر فوق سطح البحر في قرية "باكيونج". نُشير إلى أن إنشاء هذا المطار استغرق تسع سنوات بسبب أحوال الطقس القاسية.

والجدير ذكره، أن أوّل رحلة من هذا المطار ستنطلق في 4 من أكتوبر/ تشرين الأوّل وهي تجارية.



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مصدر الصور: BBC NEWS