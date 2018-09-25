لماذا هذه الماسة الوردية ثمنها خيالي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت دار كريستيز للمزادات أن الماسة الوردية التي تزن نحو ما يقارب 19 قيراطا من المقرر أن تباع في مزاد جنيف الذي سيعقد في سويسرا يوم 13 نوفمبر. كما أنه من المتوقع أن تحقق هذه الماسة الوردية سعراً قياسياً يتراوح ما بين 30 مليون دولار (23 مليون جنيه استرليني) و 50 مليون دولار.

والذي يعتبر أعلى تصنيف للون ووزن الماس، مما يجعلها أكبر ماسة تعرض حتى الآن للمزاد.

وأكد المدير الدولي للمجوهرات "ديفيد وارينان" أن الماسة التي تزن 18.96 قيراط هي الاكبر من نوعها التي تباع في تاريخ الشركة.

هذا ومن المتوقع أن تعرض الماسة الوردية في لندن هذا الأسبوع في مزاد بفندق فور سيزونز دي بيرج كما ستعرض مرة أخرى بمزاد جنيف ، في سويسرا وذلك يوم 13 نوفمبر / تشرين الثاني.

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