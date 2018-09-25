سيدة في الـ32 تدفع حياتها ثمنا لصورة "سيلفي"بأحضان الطبيعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعددت الأسباب والموت واحد.. مثل قد يحاكي ممارسة عصرية أمست على قائمة أغرب الأسباب المودية الى حتف من يقوم بها.. "السيلفي" صور توثق الثواني الأخيرة للحظات سعيدة أو تكون آخر ما فعله شخص حمل هاتفه لالتقاط صورة تحفظ الذكرى.

وقد لقيت سيدة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية حتفها عندما كانت تزور بحيرة بيكتشرز روكس الوطنية في ميشيغان بعدما سقطت أثناء التقاطها صورة سيلفي، وفق ما ذكر المسؤولون في المكان. ووفقاً لـWLUC-News، فإن المرأة التي تدعى تو ثانه نغوين، 32 عاماً، كانت تقوم بممارسة رياضة المشي في الطبيعة بمفردها يوم الأربعاء.

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ولفتت المعلومات الى أن المرأة توقفت لالتقاط صورة سيلفي على مسافة نحو أقل من كيلومتر واحد من Grand Portal Point في المنتزه، ولكن لسوء الحظ فقد وقعت من ارتفاع نحو 61 متراً من حافة المنحدر وسقطت في بحيرة سوبيريور.

وقد رأى شخصان كانا داخل قارب صغير المرأة وهي تسقط وعثرا على جثتها ثمّ نقلاها الى شاطئ Chapel . وقد تمّ إدراج وفاة نغوين تحت إطار "الحادثة" بعد تحقيق قامت به دائرة المتنزهات الوطنية وسلطات مقاطعة Alger.

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