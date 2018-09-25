دراسة توضح ارتباط اكتمال القمر بارتفاع معدلات الجريمة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يصادف اليوم الثلاثاء الخامس والعشرين من سبتمبر مرحلة القمر المكتمل، الأمر الذي أثار جدلا بين كثيرين بأن قمر الليلة سيرافقه ارتفاع في معدلات الجريمة وحالات إدخال المرضى أو المصابين إلى المستشفيات والاعتقالات والتصرفات الصبيانية الجنونية والحمقاء.

الخبراء في مجال الجريمة وعلم النفس يعزون هذا الأمر إلى أن القمر المكتمل يوفر مزيدا من الضوء الأمر الذي يزيد من نسبة الجرائم بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وأوضحت دراسة مثيرة للاهتمام متعلقة بارتباط اكتمال القمر بالسلوك البشري أجريت في العام 1985 اعتمدت على خلاصات 37 في المئة من الدراسات السابقة المنشورة وغير المنشورة وخلصت هذه الدراسة إلى أن العلاقة المزعومة بين أوجه القمر والسلوك البشري يكمن إرجاعها إلى تحليلات سابقة غير صحيحة وعدم الاستعداد لتقبل أي رأي مغاير حول تأثير القمر.

وفي دراستين حديثتين حول المسألة ذاتها واحدة أجريت في العام 2009 وشملت أكثر من 23 ألف حالة اعتداء في ألمانيا بين عامي 1999 و2005 لم يعثر على أي رابط من أي نوع بين الجريمة والقمر المكتمل لكنها وجدت أن مقدار ضوء القمر له دور معزز على أنشطة الجريمة في المناطق المفتوحة.

وان هذا الامر يعود إلى الإدراك البشري وميل الإنسان عموما إلى التركيز على أمور نتوقع صحتها فعندما يكتمل القمر أو يصبح قمرا كبيرا فإن الإنسان عموما يتوقع تغيرا في السلوك البشري ولذلك فإنه يزيد من اهتمامه بهذا الأمر دون غيره أو يركز عليه متجاهلا باقي الأحداث وهو الأمر الذي يسمى في علم نفس الإدراك "تأكيد التحيز".

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