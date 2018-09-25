حملة على تويتر تحقق حلم مريض بالسرطان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

لم يَتوقع كريس تايلور، أحد مرضى السرطان في مراحله الأخيرة ردة الفعل الايجابية على تغريدة له على موقع تويتر عَبر من خلالها من خشيته من عدم تمكنه من الاطلاع على أحدث اصدارات لعبة الفيديو المفضلة لديه.

حماس رواد تويتر اسهم بتحقيق حلم تيلور في لعب نان تيندوز سماش بروز Nintendo's Smash Bros. Ultimate ، قبل أشهر من إطلاقها، بعد حملة أطلقها الآلاف من المحبين ولاقت تفاعلاً من قبل الشركة المنتجة للعبة.

ويعاني تايلور البالغ من العمر 21 عاما، ويقيم في أونتاريو بكندا، من سرطان عظمي تركه طريح الفراش وغير قادر على التحرك أكثر من بضعة أقدام.

وأضاف تايلور "أنا أعلم أنه تصرف طفولي اليأس من أجل لعبة فيديو ولكن Smash Bros تعني الكثير بالنسبة لي وعدم تجربة الاصدار الجديد قد يفطر قلبي."

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