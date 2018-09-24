بالفيديو: وحش بحيرة يباغت قاربا للسياح ويدخلهم في دوامة رعب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تتعدد ترسانة الأسلحة التي تمتلكها الضواري، من المخالب الى القرون والأنياب والفكوك المطبقة، إلا أنها وعلى اختلافها تفضل السلاح الأكثر ضراوة وفعالية وهو سلاح المباغتة. فأثناء جولة سياحية ببحيرة بينيلاس في ولاية فلوريدا الأمريكية، تعثر قارب بسبب "شيء ما"، لتظهر المفاجأة من تحت سطح الماء، وتثير ذعر من على متنه. ونشرت الشركة المنظمة للرحلة فيديو، يظهر أن القارب علق فوق ظهر تمساح أمريكي عملاق (قاطور).

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وبعد لحظات من تعثر القارب ذي القاع الزجاجي الشفاف، حاول الركاب تحريكه برفق لتحريره مما علق به، لكنهم اكتشفوا الحقيقة المرعبة حيث ظهرت رأس الحيوان الزاحف أسفله. وقالت الشركة: "لم يكن هناك وقت لفعل أي شيء باستثناء الانتظار عندما ظهر القاطور".

إلا أن ركاب القارب كانوا محظوظين ونجوا من الحيوان المفترس، الذي حمل الـ"كانوي" للحظات على ظهره ثم ذهب بعيدا. يشار إلى أن التمساح الذي يعيش جنوب شرقي الولايات المتحدة، قد يصل طول البالغ منه إلى نحو 5 أمتار، فيما يبلغ وزنه أحيانا حوالي نصف طن.

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