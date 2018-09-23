فضائح مواد غذائية هزت العالم.. بعضها أسقط ضحايا (صور)

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



يقشعر البدن لبعض الفضائح الغذائية التي تنطلق كالنار في الهشيم ببعض الدول، خصوصا إذا خلفت ضحايا يصعب حينها تصحيح الوضع وتخطي الفضيحة، مؤخرا انتشرت في أسواق أسترالية فراولة بداخلها إبر خياطة، وتم التأكيد أنها ليست المرة الوحيدة التي احتوت فيها مواد غذائية على مكونات خطيرة على صحة الإنسان، تعرف على أبرز فضائح المواد الغذائية التي هزت العالم، وفق موقع (DW).

سبتمبر 2018: إبر في فراولة بأستراليا









فتحت الحكومة الأسترالية هذا الشهر (سبتمبر/ أيلول 2018) تحقيقا رسميا بعد العثور على إبر خياطة داخل الفراولة التي تباع في الأسواق في جميع أنحاء البلاد. وتم نقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى بعد تناوله لفراولة بها إبرة بداخلها...

يناير 2018: دبابيس معدنية داخل خبز بألمانيا





الأستراليون ليس وحدهم من صُدموا هذا العام بوجود أشياء غريبة بالمواد الغذائية، بل في ألمانيا أيضا تم العثور في يناير/ كانون الثاني من هذا العام بإحدى متاجر المواد الغذائية بمدينة "أوفنبورغ" جنوب ألمانيا على دبابيس معدنية داخل علب شرائح الخبز وسندويتشات سلامي.

2017: غذاء أطفال مسموم









عاش الأباء في جميع أنحاء ألمانيا حالة من الذعر شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي بعد أن عثرت السلطات في مدينة "فريدريشسهافن" على عبوات غذائية للأطفال ممزوجة بمادة جلايكول الإثيلين التي يمكن أن تسبب الفشل الكلوي أو تؤدي للموت، وكان رجل ألماني يبلغ من العمر 55 عاما قد هدد بإغراق الأسواق التجارية بمواد غذائية مسممة إذا لم يحصل على 10 ملايين يورو، قبل أن يتم القاء القبض عليه وتقديمه للعدالة.

2016: حلويات قاتلة في باكستان



توفي أكثر من 30 شخصا في إقليم البنجاب في باكستان بعد تناولهم لحلويات جرى تسميمها عمدا. واعترف شقيق صاحب المحل الذي يبيع هذه الحلويات بأنه تعمد خلط الحلوى بمبيد حشري قوي بسبب خلافات عائلية.

2003: مياه ملوثة في إيطاليا





عاشت المتاجر الكبرى في إيطاليا عام 2003 حالة تأهب قصوى دامت أشهرا بسبب قوارير مياه ملوثة. فقد تم حقن القوارير بمبيض الغسيل وبمادة أسيتون، وأصيب العشرات من الأشخاص بأضرار بعد شربهم للماء الملوث.

وكانت الشرطة آنذاك تعتقد أن من يقف وراء هذه العملية الإجرامية، جماعات متطرفة مناهضة للرأسمالية.

1982: مسكنات ألم قاتلة







في مدينة شيكاغو الأمريكية لقي سبعة أشخاص مصرعهم عام 1982 بعد تناولهم لمسكنات ألم، تحمل علامة تايلينول، والتي كانت ممزوجة بسيانيد البوتاسيوم. ولم يتم توجيه أي تهمة لأي شخص وبقيت معطيات القضية غامضة.



اقرأ أيضا:

أبرز 10 فضائح في تاريخ صناعة السيارات