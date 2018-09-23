عش تجربة النوم في كنف النجوم.. بفندق الفقاعات في المالديف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يكاد أسلوب الضيافة في معظم فنادق العالم يكون متشابها، إلا في بعض التفاصيل مثل الأسعار والتصميم وأشياء اعتاد عليها النزيل ولا يمكن لها أن تمنحه ذلك الشعور الغامر بالإختلاف والتميز. لكن نُزلا في جزر المالديف يقدم لزواره أكثر من خدمة الضيافة التقليدية، فهل يمكن لفقاعة أن تحل محل غرفة شاعرية في أحد الفنادق؟ ربما!

فقد بات بإمكانك أن تحجز مساحة للإقامة في فقاعة بدلا عن الغرفة الفندقية المعروفة وذلك على جزيرة "فينولهو" بجزر المالديف، ويقع فندق "حلم الكسوف" في مكان منعزل يمتد على شاطئ مساحته 1.5 كيلو متر.

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وتتوفر فقاعة الشاطئ هذه للإقامة لليلة واحدة لا أكثر، لكنها تضعك في كنف النجوم "حرفيا" من خلال إطلالة حدودا ما ينتهي إليه بصرك. وتشمل الإقامة حفل شواء على الشاطئ ووجبة إفطار على عتبة البحر المفتوح، وتبلغ كلفة هذه التجربة الإستثنائية حوالي 600 دولار لشخصين، وفقا لموقع "CNN" عربية.

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