العالم يحتفي اليوم بــ 72 مليون أصم

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (ألفة الجامي)

يحيي العالم اليوم لأول مرة «اليوم الدولي للغات الإشارة 2018» تحت شعار «مع لغة الإشارة، الاهتمام يطال الجميع»، والذي يهدف إلى ضرورة الاستفادة المبكرة من لغة الإشارة والخدمات المقدمة بها.

ويحتفل لأول مرة باليوم الدولي للغات الإشارة في 23 سبتمبر 2018 في إطار فعاليات الأسبوع الدولي للصم، الذي يحل في الفترة من 24- 30 سبتمبر.

وأعلنت الجمعية العامة يوم 23 أيلول/سبتمبر بوصفه اليوم الدولي للغات الإشارة لإذكاء الوعي بأهمية لغة الإشارة في الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لفئة الصم.

يبلغ عدد الصم في العالم 72 مليون أصم في العالم، ويعيش 80% منهم بالبلدان النامية ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة

ولغات الإشارة هي لغات طبيعية مكتملة الملامح على الرغم من اختلافها هيكليا عن لغات الكلام التي تتعايش معها جنبا إلى جنب. وتوجد كذلك لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات الدولية وأثناء ترحالهم وممارسة نشاطاتهم الاجتماعية. وتعتبر تلك اللغة شكلا مبسطا من لغة الإشارة وذات معجم لغوي محدود، ولا تتصف بالتعقيد مثل لغات الإشارة الطبيعية.

وتعتبر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام لغات الإشارة وتدعو إلى تعزيز ذلك الاستخدام، كما أن تساوي بين لغات الإشارة واللغات المتكلمة وتلزم الدول الأطراف بتسهيل تعليم لغة الإشارة وتعزيز الهوية اللغوية للصم.



اقرأ أيضا:

أغلى فطيرة في العالم.. خمن مكوناتها وسعرها؟

فضائح مواد غذائية هزت العالم.. بعضها أسقط ضحايا (صور)