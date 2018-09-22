كولومبيا تكرم "كلاب متقاعدة" بأوسمة وحمامات معطرة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -

يستطيع الكلب بقدراته العالية أن ينجح فيما فشل فيه الإنسان على مدار عقود، لذا فشرطة كولومبيا تستعين بخبرة الكلاب في الوصول إلى مخابئ المخدرات، ولهذا السبب تحظى بأهمية قصوى في المجتمع الأمني..



وعرفانا لهذه الخدمات التي تسديها للإنسانية، قلد أربعة عشر كلب شرطة أوسمة ومنحوا شهادات في مراسم مشحونة بالعواطف في كولومبيا في حفل تقاعدهم بعد سنوات من الخدمة في التفتيش عن مخدرات ومتفجرات وجثث. بعض هذه الكلاب من فصائل جيرمان شيبارد وبيتبول وغولدن ريتريفر، وتم إعدادهم للمراسم بحمامات معطرة يوم الجمعة قبل أن يعلن مكتب الادعاء تقاعدهم في قاعة محاضرات بالعاصمة بوغوتا.

من بين الكلاب المتقاعدة الكلبة "كانيلا"، وهي من فصيلة لابرادور وعمرها 12 عاما ساعدت محققين في الكشف عن 65 مقبرة جماعية تضم رفات ضحايا عنف عسكري، والكلبة "نيغرا" وهي من فصيلة بيتبول، وقد ساعدت في الكشف عن أطنان من الكوكايين أثناء عملها لثماني سنوات في الشرطة..

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