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سمك بـ "أسنان إنسان" في روسيا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

عثر أحد الصيادين الروس على سمكة بـ "أسنان إنسان"، من نوع "بيرنا" يصل طولها نحو 32 سم، في نهر روسي على بعد آلاف الأميال من موطنها الأصلي.

وأوضح يوري الصياد الروسي، أنه وجد السمكة في النهر الأسود في كاليتفا بقرية موروزوفكا، بمقاطعة فورونيج الروسية .

كما وصف يوري شعوره بالصدمة عند عثوره على سمكة تعد غريبة المظهر المخلوق الغريب، وقرر إبلاغ إدارة الموارد الطبيعية والبيئية في منطقة فورونيج بالحادثة 

وتعد سمكة "بيرنا"، من الأسماك التي تعيش في المياه العذبة في أمريكا.

وأشارت "إيلينا تشيمشوزنيكوفا" الأستاذة في علم الأحياء، أن أسماك بيرنا توجد حصرا في أمريكا الجنوبية، حيث تعيش في الأنهار والقنوات والبحيرات، لأنها غير قادرة على التكاثر في المياه المالحة.

وقررت وكالة الموارد الطبيعية والبيئية في روسيا، حرق السمكة الغريبة لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة.

 

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