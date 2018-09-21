لدخول "غينيس".. سعودي يغطي جسمه بجيش من النحل..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



يقدم نحل العسل خدمات جليلة للإنسان تفوق ما تقدمه الحشرات الأخرى. إذ قام النحالون بتربية النحل على مدى قرون وقطفوا العسل الذي تنتجه واعتمدوا عليه لتلقيح المحاصيل. إذ يقوم النحل بتأبير ثلث المحاصيل التي يستهلكها البشر.

في المقابل، قد تكون لسعة النحلة الواحدة مؤلمة بالنسبة للعديد من الأشخاص، ولكن، ما شعورك بتغطية جيش من النحل لجسمك؟ فبعد 30 عاماً من تربية النحل، لم تعد لسعات النحل تؤثر في السعودي زهير فطاني، إذ تمكن من تغطية جسمه بالنحل، وحمل وزن يصل إلى 49 كيلوغراما، وفق موقع (BBC)..





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