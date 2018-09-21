بفضل الهاتف الذكي.. شرطي ينجو بأعجوبة من رصاصة قاتلة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نجا أشخاص كثر من الموت بفضل الهواتف التي تلقت طلقات الرصاص ومنعتها من التسرب إلى أجسامهم..

في موضوع ذي صلة، نجا ضابط في الشرطة التايلاندية من الموت المحتّم خلال تبادل لإطلاق النار بين الشرطة ورجل عصابات داخل احد المطاعم بفضل هاتفه الذكي الذي كان بحوزته حينها. ويخبر الشرطي بوارت بانجونج الذي ما زال يتعافى في المستشفى، التجربة المروعة التي حصلت معه وأفاد بأنه كان يتناول طعام العشاء في نفس المكان الذي كان يوجد فيه أحد أخطر المجرمين المطلوبين، وفق وسائل إعلام محلية..

وأضاف أن رجل العصابات المطلوب "سومتشاي" دخل في مشادة كلاميّة مع امرأة على طاولته، ما دفع بالعنصر بنجونغ (31 عاماً) إلى التدخل برفقة زميل له من الشرطة. وتطوّر الإشكال إلى حدّ سحب سومتشاي مسدسه وبدأ يطلق النار على الشرطيين، فأصيب بانجونغ برصاصة في ذراعه وأخرى بأعلى فخذه، ومع ذلك، نجا بأعجوبة من الرصاصة الثانية بعد أن استقرّت في هاتفه الآيفون الذي كان يحمله في جيب سرواله..

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