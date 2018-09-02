بالأرقام.. إليك خصائص "العملاق الطائر" أكبر طائرة في العالم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الطيران عند البعض هو نمط حياة أكثر مما هو وسيلة تنقل، وعليه فإن جملة من الشروط يود أحدهم أن تكون متوفرة في الطائرة التي يريد أن تقلّه من مكان لآخر. ويشعر الكثيرون بارتياح واطمئنان أكبر عندما يستقلون طائرات كبيرة في رحلاتهم الجوية، لا سيما الطويلة نسبيا، لكن هل سبق لك أن رأيت أكبر طائرة في العالم؟

إنها الطائرة "An-225 Mriya"، التي تعمل بـ6 محركات، وبإمكانها حمل مكوك فضائي، ويتم تشغيلها من طرف خطوط "أنتونوف" الجوية الأوكرانية، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الطائرة التي تستطيع نقل 10 دبابات دفعة واحدة، نفذت مؤخرا زيارة خاطفة إلى قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، قبل أن تطير إلى اليونان.

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ويمكن توظيف طائرة الشحن العملاقة، لنقل حمولات ضخمة تصل إلى 250 طن. وقالت "صن" إن طول "An-225 Mriya" الأوكرانية يبلغ 84 مترا، وتقدر المسافة بين جناحيها بـ88 مترا، وهو ما يقرب من مساحة ملعب كرة قدم.

ووفقا لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير، فإن أثقل طائرة في العالم زارت هذا الأسبوع قاعدة "بريز نورتون"، أكبر محطة تابعة للقوات البريطانية. وأضاف: "تم تصميم الطائرة، التي تحتوي على 32 إطارا، في الأصل لنقل معدات برنامج الفضاء السوفيتي، بما في ذلك مركبة بوران المدارية".

وتابع: "اليوم تستخدم هذه الطائرة لنقل البضائع الضخمة نيابة عن العملاء، بمن فيهم وزارة الدفاع البريطانية".

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