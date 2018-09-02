الى أين تذهب المفقودات في هذا المطار الأسترالي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل تعرضت يوما لفقدان حقائبك في المطار؟ أمر قد يتعرض له الجميع لكن قلة منهم يفقدونها الى الأبد، فما الذي يحدث للأغراض التي ينساها أو يفقدها المسافرون في المطار؟ سؤال نردده دوما. ففي الوقت الذي تقوم معظم المطارات ببيع هذه المفقودات في مزادات علنية بعد فقدان الأمل بالعثور على أصحابها، قرر مطار أسترالي أن يوزعها على المحتاجين.

ومن المحافظ إلى النظارات والملابس لعربات الأطفال، هناك المئات من الأغراض التي يتم العثور عليها في مطار جولد كوست كل شهر، وبدلاً من كسب بعض النقود من بيعها، قرر المطار، أن يتبرع بها للأعمال الخيرية.

ويتم تسليم أكثر من 500 من المواد المفقودة إلى موظفي مطار جولد كوست كل شهر، ويتم إرسال أية مواد لم يُطالب بها أحد إلى مؤسسة خيرية، ليتم توزيعها على المحتاجين.

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ويقوم المطار بالتبرع بشكل مباشر بمواد مثل الملابس الدافئة والألعاب المحشوة والكتب إلى السكان المحليين المحتاجين، وقال المدير العام للعمليات في مطار جولد كوست، بريت كورتيس، إن الممتلكات المفقودة تكاد تكون وظيفة بدوام كامل للموظفين.

وأشار كورتيس إلى أن المطار تبرع على مدى السنوات الثماني الماضية، بجميع الأغراض المفقودة، والتي لم يطالب بها أصحابها خلال 6 أشهر من فقدانها، بحسب صحيفة أي بي سي الأسترالية.

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