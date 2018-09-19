طيّار هندي يهبط "يدويا" وينقذ ركاب طائرته من موت محقق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نجت طائرة تابعة لشركة الطيران الهندية "Air India" من كارثة محتملة كادت تودي بحياة 370 مسافرا، رغم فشل أنظمة الطيران. ووفقا لـ NDTV، فقد كان من المفترض أن تهبط الطائرة المتجهة من نيودلهي إلى نيويورك، في مطار جون كيندي، في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، ولكنها هبطت في نيوارك بسبب سلسلة من الأعطال الفنية وسوء الأحوال الجوية وانخفاض الوقود.

وذكرت التقارير أن كابتن الرحلة، التي استغرقت 15 ساعة، أطلق تحذيرا قبل 38 دقيقة من الهبوط، حيث اتصل بمراقبة الحركة الجوية في نيويورك ليقول: "نحن حقا، كما تعلمون، عالقون ولا يوجد وقود".

وأشار كابتن الرحلة AI-101، رستم بالييا، إلى وجود مقياس واحد للارتفاع الراديوي قيد العمل، مع فشل نظام الحركة وتجنب التصادم. وأضاف بالييا بالقول إن نظام الهبوط التلقائي "لم يكن يعمل ولا حتى أنظمة تنظيم الرياح ولا فرملة السرعة التلقائية، كما أن وحدة الطاقة الإضافية غير صالحة للاستخدام أيضا".

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وأصبحت التوقعات أكثر قتامة عندما اكتشف الطيارون أنهم لا يستطيعون حتى الاعتماد على نظام الهبوط الآلي. أي مستقبلات نظام الهبوط الآلي (ILS). وتعد هذه الأنظمة هامة بالنسبة للطائرة من طراز بوينغ 777-300، التي دخلت طور الهبوط في ظل أحوال جوية سيئة.

وتمكنت الطائرة من الهبوط بأمان في نيويورك، حيث تجمعت فرق الطوارئ التي كانت على أهبة الاستعداد كإجراء احترازي. واستخدم الكابتن بعض الأدوات المساعدة للملاحة الوظيفية للهبوط بالطائرة. وأثنى مسؤول من الإدارة العامة للطيران المدني على الطيارَين، لتمكنهم من إنقاذ حياة الركاب من كارثة محتملة في ظل هذا الوضع المتوتر.

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