شاب يدعي مرضه بـ "متلازمة داون" ليوقع بالنساء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يبتكر أصحاب النوايا السيئة طرقا عدة للوصول إلى أهدافهم غير المشروعة، فيسخرون ذكائهم الخادع للإيقاع بالضحايا، والبعض منهم يصل إلى درجة غير منطقية فيدعون المرض!

في هذا الصدد، يواجه رجل في ولاية أريزونا الأمريكية اتهامات بالاعتداء الجنسي، بعد أن زعم إصابته بـ"متلازمة داون" وخدع عددا من مقدمات الرعاية لاستغلالهن، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية. واعتقلت شرطة "جيلبرت"، بول أنتوني مينتشاكا، البالغ من العمر 31 عاما، في السادس من سبتمبر/ أيلول الماضي أمام منزله، بعد اتهامه بمحاولة اغتصاب 3 فتيات..

وقالت السلطات إن "مينتشاكا" تظاهر بأنه امرأة تدعى "آمي"، وتبحث عن مقدمة رعاية لمساعدة ابن بالغ، يعاني من متلازمة داون، على الاستحمام وتغيير الحفاضات. وكان "مينتشاكا" يجسد دور مريض مصاب بالمتلازمة من أجل اغتصاب الفتيات القادمات من أجل العمل، حيث قالت 3 نساء تقدمن للوظيفة، إن المتهم "يثار جنسيا" أثناء الاستحمام، وهذا ما أثار شكوكهن..

وقالت النساء إنهن واجهن "مينتشاكا"، بعدما اكتشفن أنه لا يعاني من أي مرض، مشيرات إلى أن الرجل اعترف لهن بالكذب واختراع إعاقته، وأُطلق سراح "مينتشاكا" بعد أن دفع كفالة بقيمة 15 ألف دولار، وتوقيعه التزام بعدم الاقتراب من الفتيات المشتكيات..

مصدر الصورة (موقع the sun)

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