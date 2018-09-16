ما سبب غزارة إنتاج الفلفل الأحمر في شينجيانغ ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتمتع منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين بإنتاجها الغزير للفلفل الأحمر، حيث تزرع هذة المنطقة اكثر من 40 الف فدان من ثمار الفلفل.

وتقع منطقة شينجانغ على سفوح جبال تيانشان الشمالية، وتساعد الظروف الطبيعية المحلية كضوء الشمس ، والتنوع اليومي الواسع في درجات الحرارة لساعات طويلة ، والمياه الثلجية من جبل تيانشان على زراعة الفلفل الأحمر والذي يعد من التوابل الأساسية لمأكولات شينجيانغ وفي دول العالم أجمع .

كما تعتبر هذه المنطقة من المناطق الرئيسية المنتجة للفلفل في العالم ، حيث يزرع الفلفل الأحمر أكثر من 2200 أسرة .

ويتم حصاد الفلفل الأحمر في الصين حديثا من خلال ألالات متخصصة، ويجنى حوالي 100 فدان إلى 120 فدان من الفلفل في اليوم الواحد .

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