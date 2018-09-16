لو خير الرجال.. سيفضلون الأعمال المنزلية أكثر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في بعض الأوقات قد تمل المرأة من هذه الحياة وتحتاج إلى مساعدة ولو بسيطة من زوجها تقديرا لها ولقيامها بهذه الأعمال دون أي تعليق، فقد لا تكون أعمال التنظيف والجلي والغسيل في المنزل بالأمر الممتع والمسلي، لكنها بالنسبة للرجال يمكن أن تستحق العناء، إذا ما قورنت بالعمل خارج المنزل.

وجدت دراسة بريطانية جديدة أن الرجال أكثر شعوراً بالمتعة في العمل خارج المنزل من النساء في المتوسط، في حين أن العمل لمدة طويلة، يكون له تأثير سلبي أقوى عليهم. وعندما يطلب منهم تقييم الأنشطة التي يمكن أن يؤدوها، يفضل الكثيرون الأعمال المنزلية على الوظيفة، بينما يكون الأمر معاكساً بالنسبة للنساء.

وطلبت جامعة أكسفورد من حوالي 4 آلاف شخص في المملكة المتحدة، تقييم مدى شعورهم بالمتعة بالأنشطة اليومية طوال أيام الأسبوع، وعلى مقياس 7 درجات، حصلت الأعمال المنزلية على 4.5 للرجال، مقابل 4.4 للأعمال المكتبية خارج المنزل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول الدكتور بيير والثري الذي أجرى الدراسة، إن ذلك ربما يعود لأن الرجال، عادة ما يقومون بالأعمال المنزلية بطريقة أكثر إبداعاً، بينما تمضي النساء وقتهن في الأعمال المنزلية التقليدية المملة، ويمكن أن يكون الشعور بالتوتر خلال العمل خارج المنزل، عاملاً آخر يدفع الكثير من الرجال إلى تفضيل الأعمال المنزلية، في حين أن العمل الوظيفي بالنسبة للنساء يكون في كثير من الأحيان هروباً من مسؤوليات المنزل والعمل غير المؤجور الذي يقمن به بشكل يومي.



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