إجتماع حول إعمار مسجد النوري في الإمارات

أخبار الآن | ابوظبي - الامارات - (وكالات)

خَطَتْ استعادة الإمارات لمسجد النوري الكبير في الموصل ومنارته الحدباء خطوة هامة إلى الأمام بعد ان عقد المسؤولون أول اجتماع رفيع المستوى لإعادة الإعمار في أبو ظبي.



وزيرة الثقافة الاماراتية نورا الكعبي حضرت الاجتماع الأول للجنة المشتركة التي ستقود مشروع إعادة بناء الأماكن المقدسة المشهورة عالمياً في المدينة والتي دمرها تنظيم داعش.

وفي مستهل الاجتماع رحبت نورة الكعبي بأعضاء اللجنة مؤكدة دعم دولة الإمارات للأشقاء العراقيين في إرساء الأمن والاستقرار، وبناء مؤسسات قوية تنعم بالرخاء وتحقق السلام والتقدم.

وأوضحت ضرورة تكاتف الجهود للعمل معاً كفريق واحد وبروح واحدة بهدف إنجاز هذا العمل على أكمل وجه، مشيرة إلى أن مشروع إعادة بناء الجامع النوري ومنارته الحدباء يتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بمئوية المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان .

وقالت الكعبي: «يبعث مشروع إعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء رسالة أمل للشباب العراقيين باعتبارهم مشاركين فاعلين في مسيرة الإعمار من خلال توفير ألف فرصة تدريبية ووظيفة خلال مراحل تنفيذ المشروع الممتدة على مدى خمس سنوات.

واستقبل الشيخ سيف بن زايد ، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، الوزير وأعضاء اللجنة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "وام" .

وفي إبريل / نيسان ، تعهدت حكومة الإمارات العربية المتحدة بتمويل مشروع قيمته 50.4 مليون دولار (1855 مليون درهم) لإعادة بناء المسجد الذي يعود تاريخه إلى 800 عام ، ويشتهر بمئذنته المائلة.

وفي الأسبوع الماضي ، قالت السيدة الكعبي إن أبو ظبي سترأس اللجان إلى جانب وزارة الثقافة العراقية والمنظمة السنية العراقية للمساعدة في دعم إعادة الإعمار.

تخطط الإمارات لإنشاء 1000 فرصة عمل للخريجين العراقيين من الموصل وبغداد خلال مشروع إعادة الإعمار الذي يمتد لخمس سنوات ، مما يضمن لهم أن يصبحوا لاعبا أساسيا في إعادة بناء مدينتهم.

"إن أهم شيء هو أنه في عام 2023 سنستمتع بجولة جميلة في مسجد النوري الكبير" ، قالت السيدة الكعبي في مؤتمر في باريس.

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