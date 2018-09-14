روعة الطبيعة.. بحيرة أمريكية شهيرة مصبوغة بلونين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تعتبر البحيرة المالحة الكبرى من البحيرات المالحة المشهورة التي تقع في ولاية يوتاه غرب الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الولاية لها حدود شرقية مع كولورادو، ما ظهر فيها مؤخرا طرح العديد من علامات الاستفهام!

في التفاصيل، ظهرت المياه في بحيرة "Great Salt" في ولاية "يوتاه" الأمريكية بلونين مختلفين في لقطات فيديو التقطتها كاميرا "درون".. وأظهر الفيديو قطارا يشق طريقه على سكة حديدية تخترق البحيرة، التي ظهرت بلونين، الأول أزرق مائل إلى الأخضر، والثاني أحمر مائل إلى الزهري. الاختلاف بالألوان يعود إلى اختلاف نسبة الملوحة في مياه البحيرة، وفق صحيفة news.

نُشير إلى أن سبب المياه الزرقاء والخضراء هو أن المياه العذبة تُغذي الجانب الجنوبي من البحيرة، ما يُقلل من نسبة الملح فيها، أما من الجهة الأخرى، فتكثر في الجانب الشمالي، البكتيريا الهالوفيلية، التي تعتبر مُحبة للأملاح، ما يُساهم في ظهور اللون الأحمر.

الجدير ذكره، أن مساحة البحيرة تبلغ 4 آلاف كيلومتر مربع، وتعتبر مياهها أكثر ملوحة من مياه المحيطات..

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