بحث الإستعدادات للنسخة الأولى من طواف الإمارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )



حددت اللجنة العليا المنظِمة لطواف الإمارات انطلاقة النسخة الأولى من العاصمة أبوظبي، على أن يكون الختام في دبي، مروراً بمدن الدولة الأخرى،

يأتي ذلك بما يدعم توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، ودورَها الريادي في ترسيخ المكانة العالمية للدولة، وتنفيذاً لاتفاقية دمج طوافي دبي وأبوظبي الدوليَّان للدّراجات الهوائية.

وأصبح طواف الإمارات بحلته الجديدة، السباق الوحيد المعتمد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية التي تتضمن 75 سباقاً طوال موسم 2018-2019، حيث سيقدم للعالم أبرز معالم الدولة التاريخية والتراثية والثقافية والسياحية وتضاريسها الجغرافية والطبيعية، ويتيح لنخبة الدراجين التنافس في بيئة متنوعة تشمل الطرق الحديثة في داخل المدن، والصحاري والجبال والمناطق الساحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، سعيد حارب، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، عارف حمد العواني، بجانب أعضاء اللجنة.

وتمثل النسخة الجديدة لطواف الإمارات امتداداً مميزاً للتجارب الثرية التي شهدتها السنوات الـ9 السابقة التي تضمنت تنظيم 5 نسخ لطواف دبي، و4 منها لطواف أبوظبي، لتوحد الجهود بطواف عالمي يحمل اسم الإمارات ويدخل بقوة في أجندة السباقات العالمية المعتمدة.

وشهد الاجتماع في أجندة أعماله استعراض اخر مستجدات المراحل التحضيرية لطواف الإمارات والمسارات الجديدة بكافة الجولات، بجانب الحملات التسويقية ودور الرعاة والتعاون مع الجهات الحكومية بكافة المدن المستضيفة لمراحل الحدث، كما شهد الاجتماع الاطلاع على مقترحات الشعار الجديد والطقم الرسمي ودرع الطواف.

وبحث الاجتماع خطط الحملات التسويقية والإعلامية للطواف، كما تم تحديد أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لعقد مؤتمر صحافي للجنة العليا المنظمة، بحضور كافة الرعاة والجهات الداعمة للحدث للكشف عن الشعار الرسمي المعتمد والدرع وكافة تفاصيل مسارات الجولات، تأهباً لاستقبال النسخة الموحدة والحلة الجديدة بما يواكب رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، والمكانة المميزة التي يحتلها الطواف في أجندة السباقات العالمية.

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