فيلم (ذا نن) يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تصدر فيلم الرعب والتشويق "ذا نن"، إيرادات السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الاحد.

وحقق الفيلم، إيرادات بلغت 5ر53 مليون دولار.وحل في المركز الثاني الفيلم الكوميدي "كريزي ريتش آشيانز"،

وجاء في المركز الثالث فيلم الإثارة والحركة "بيبرمينت"، والذي يشارك في بطولته كل من جنيفر جارنر وجون جالاجار جونيور وجون أورتيز، محققا ايرادات بلغت 3ر13 مليون دولار.وفي المركز الرابع جاء فيلم التشويق والاثارة "ذا ميج"، ويشارك في بطولته كل من جيسون ستاثام وبينجبينج لي وراين ويلسون، محققا إيرادات بلغت 6 ملايين دولار. وجاء في المركز الخامس فيلم الحركة والإثارة "سيرشنج"، الذي يشارك في بطولته كل من جون تشو وميشيل لا وجوزيف لي، محققا إيرادات بلغت 5ر4 مليون دولار.

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